A ottobre la prima Milano Jewelry week

MILANO - Sarà tutta dedicata al mondo del gioiello la prima Milano Jewelry Week, in programma dal 24 al 27 ottobre con circa 80 eventi in atelier di alta gioielleria, laboratori di arte orafa, accademie e gallerie d’arte, scuole, showroom di design e boutique di moda nel centro della città.

«Il mio obiettivo principale - dice Enzo Carbone di Prodes Italia, la società che organizza la manifestazione - è sempre stato quello di creare un happening per tutti gli esperti del settore, che allo stesso tempo facesse scoprire questo affascinante mondo anche a un pubblico più ampio».

Tra le mostre collettive spicca la Artistar Jewels 2019 Fall Edition, che presenterà a Palazzo Bovara le creazioni di oltre 160 artisti e designer provenienti da 40 Paesi. I Bastioni di Porta Venezia ospiteranno le collezioni di Gianni De Benedittis, mentre la scuola orafa ambrosiana aprirà le sue porte al pubblico per far toccare con mano gli attrezzi del mestiere e consentire di osservare gli studenti al lavoro. A Brera, la Galleria Didier ospiterà una selezione di gioielli unici di artisti della Scuola di Roma, tra cui Giorgio De Chirico, Afro Basaldella, Franco Cannilla, Giuseppe Capogrossi, realizzati dalla fine degli anni Quaranta ai primi anni Settanta. Didier esporrà inoltre presso la Galleria Consadori alcuni gioielli di Arnaldo e Giò Pomodoro che hanno contribuito a incoraggiare altri artisti, come Lucio Fontana, nella creazione di gioielli.