MATERA - Cultura, artigianato della panificazione e tanta solidarietà con il progetto «Pane nostro: lieviti e riflessioni per essere comunità» presentato oggi a Matera dall’associazione «Cittadini Controvento» che ha messo a punto una serie di iniziative partendo dal «re» della buona tavola, simbolo di «unione e comunione» ed elemento identitario della storia del territorio.

Per il 16 novembre il sodalizio ha organizzato una cena di beneficenza, su prenotazione, con lo chef stellato Peppe Guida, il cui ricavato sarà destinato al progetto «Locanda del Samaritano», in corso di realizzazione a Matera presso la parrocchia di San Rocco. Qui il parroco, don Angelo Tataranni, sta procedendo all’ampliamento di due case di accoglienza (per uomini e donne) della Mensa dei Poveri e di un Emporio solidale per generi di prima necessità. «Con i fondi raccolti - hanno detto gli organizzatori - e grazie alla cena di beneficenza si contribuirà al sostegno di questi progetti di carità.

La cena, dedicata al tema del pane, ispirata all’ultimo libro scritto da Peppe Guida e pubblicato dal Gambero Rosso, 'Del pane non butto via nientè, verrà interamente preparata con piatti a base di pane di Matera, dall’antipasto al dolce. Sarà, quindi, anche l'occasione giusta - hanno precisato - per sensibilizzare i partecipanti sul tema del recupero e riutilizzo del pane vecchio, in un momento di crisi generale, che ci suggerisce di guardare al passato, adottando stili di vita sostenibili e senza sprechi».