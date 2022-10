Grassano, il presunto killer non risponde al Gip

Nell’interrogatorio di garanzia davanti al gip di Matera Angelo Onorati, stamani, si è avvalso della facoltà di non rispondere Gabriele Acquafredda, di 20 anni, in carcere dallo scorso 3 ottobre con l’accusa di aver ucciso a Grassano (Matera) il barista Mario Marchetta, di 35, colpito da diverse coltellate. Lo ha reso noto l'avvocato Vincenzo Rago, difensore di Acquafredda, che è accusato di omicidio volontario.

«Il mio assistito - ha aggiunto Rago - non ha risposto alle domande del magistrato perché è molto provato». Il 20enne, poco dopo l’omicidio avvenuto nel bar di Marchetta, si è costituito ai Carabinieri. All’interrogatorio di garanzia era presente anche la pm di Matera Annunziata Cazzetta che ha chiesto la convalida dell’arresto e la conferma della custodia cautelare in carcere.

Oggi, come disposto dal sindaco, Filippo Luberto, a Grassano, in occasione dei funerali di Marchetta, che saranno celebrati alle ore 15.30 nella Chiesa Madre, è una giornata di lutto cittadino.