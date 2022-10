Matera, svelato il tema per carro trionfale per la Madonna della Bruna

MATERA - E’ incentrato sul tema evangelico ''Donna, ecco tuo figlio. Qualsiasi cosa vi dica fatela. Dal mistero dell’Eucarestia ai ministeri della Chiesa», il concorso per la realizzazione del bozzetto per il carro trionfale di cartapesta 2023, in onore della Patrona di Matera, "Maria Santissima della Bruna".



Lo ha reso noto il presidente dell’associazione «Maria Santissima della Bruna», Bruno Caiella, riconfermato nella carica per il prossimo triennio, nel corso di un incontro con i giornalisti a cui hanno partecipato il delegato arcivescovile, don Francesco Di Marzio, l’assessore comunale alla cultura, Tiziana D’Oppido, e lo studioso Franco Moliterni. Il tema, legato a citazioni del Vangelo di Giovanni, è incentrato sul ruolo della Vergine Maria come «madre» della cristianità.

Il concorso per il bozzetto, integrato nel compenso, nella premialità e negli aspetti normativi e organizzativi, prevede che sia una commissione di cinque esperti a valutare gli elaborati. Le proposte dovranno pervenire agli organizzatori entro il prossimo 3 dicembre. L’assegnazione dell’incarico è prevista per metà gennaio 2023 e la consegna del manufatto per il 15 giugno, per lo svolgimento della edizione numero 633 della Festa.