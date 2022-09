Matera, interdittiva antimafia per una impresa di pulizie

Il prefetto di Matera, Sante Copponi, ha adottato un provvedimento di interdittiva antimafia nei confronti di un’azienda locale operante nel settore "Pulizia, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione». Il rappresentante legale dell’azienda - è specificato in una nota della Prefettura - «registra una condanna divenuta irrevocabile per il reato di associazione di tipo mafioso ex art. 416 bis del Codice Penale, per la quale non risulta intervenuta la riabilitazione».

«La condanna - è scritto nel comunicato - costituisce l'epilogo di una complessa vicenda giudiziaria cui è confluita un’articolata attività info-investigativa condotta dalla Direzione distrettuale antimafia di Potenza culminata nell’adozione di numerose misure cautelari nei confronti di soggetti contigui ad una consorteria criminale operante nel territorio tra Matera e Montescaglioso, dedita prevalentemente ad attività estorsiva e che nell’ambito del conflitto con altra organizzazione criminale operante in quei territori annovera omicidi e crimini violenti anche a carattere dinamitardi perpetrati negli anni '90».