Ferrandina: anziano in shock anafilattico soccorso dai Carabinieri

FERRANDINA (MATERA) - Un anziano in shock anafilattico chiede aiuto recandosi alla stazione dei Carabinieri. Immediato il soccorso dei militari.

L'altro giorno, un ultraottantenne del posto, giunto a piedi sino al cancello d’ingresso della caserma, improvvisamente si è accasciato al suolo, tentando di aggrapparsi alla recinzione metallica, senza riuscire neanche a citofonare. L’uomofaceva fatica a respirare ma è riuscito a a parlare ai militari che nel frattempo usciti dalla struttura per aiurtarlo. L'anziano, mentre si trovava nel proprio podere agricolo era stato punto da un calabrone, accusando subito una forte sensazione di malessere. Intuito il pericolo che correva, ha raggiunto il vicino Comando dei Carabinieri.

I militari lo hanno condotto all’interno degli uffici, distendendolo su un fianco in posizione di sicurezza per evitare ulteriori peggioramenti. Contemporaneamente hanno allertato un medico che ha prestato le prime cure in attesa dell’arrivo del del 118.

All’arrivo dei sanitari il malcapitato, che aveva cominciato ad accusare anche delle crisi cardiache, veniva stabilizzato e trasportato d’urgenza e ricoverato all'ospedale «Santa Maria delle Grazie»di Matera. L'anziano non è in pericolo di vita.