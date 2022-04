Colobraro, due 15enni si allontanano da casa: ritrovate a Policoro

COLOBRARO - Lieto fine per due ragazze minorenni di origine eritrea, allontanatesi nella nottata da Colobraro. Dopo intense ricerche le ragazze sono state appena ritrovate a Policoro. Le due quindicenni hanno percorso incoscientemente l'alveo del fiume Sinni per 20 kilometri pur di raggiungere altre mete, dove probabilmente c'erano ad attenderle degli sfruttatori della prostituzione minorile.

«Un sentito grazie a tutti coloro che si sono prodigati in una intensa e costante ricerca: dagli operatori della struttura che le accoglie, ai singoli cittadini, ai volontari del servizio civile, alla Polizia Locale, al personale della Stazione dei Carabinieri di Colobraro e in particolare al Capitano Roberto Rampino della Compagnia Carabinieri di Policoro - scrive in una nota il sindaco di Colobraro Andrea Bernardo - Infinite grazie alla Prefettura di Matera che, nella persona dell'ottimo Capo di Gabinetto, dott. Giuseppe Pastore, ha attivato e coordinato le ricerche per le persone scomparse. Un encomio al Corpo dei Vigili del Fuoco di Matera e di Policoro, al Gruppo Cinofili del Comando di Matera ed agli Elicotteristi del Comando di Bari. L'auspicio è che queste due ragazzine, come tutti gli adolescenti del Mondo, possano vivere serenamente e realizzare i propri sogni».