MATERA - In carcere per droga una coppia di Montescaglioso. I carabinieri li hanno sorpresi in auto con 101 grammi di cocaina.

A finire agli arresti sono stati un 55enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, e la convivente 39enne per concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari hanno sorpreso l’uomo in località Pianelle di Montescaglioso subito dopo aver prelevato, da un piazzale situato lungo la provinciale Matera - Montescaglioso, un involucro contenente 101 grammi di cocaina. Lo stupefacente era nascosto dietro un muretto di contenimento in cemento. I carabinieri lo avevano già scoperto in precedenza e dunque tenevano d'occhio la zona, in attesa che arrivasse qualcuno a prelevarlo.

Il 55enne è arrivato sul posto a bordo di un’autovettura condotta dalla convivente. Sono stato bloccati dai carabinieri mentre si accingevano a ripartire dopo aver prelevato la busta.

I due montesi sono stati dichiarati in arresto e ristretti al carcere di Taranto come disposto dall’Autorità Giudiziaria materana. La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro insieme a 700 euro, nella disponibilità della coppia.