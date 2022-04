MATERA - Una società che opera nel settore del commercio di carburanti e lubrificanti e il suo amministratore sono stati denunciati dalla Guardia di Finanza, a Matera, per aver «indebitamente richiesto e ottenuto contributi a fondo perduto per circa 370 mila euro».

La società, sfruttando i provvedimenti emanati per sostenere le imprese danneggiate a causa dell’emergenza covid, ha presentato una richiesta per ottenere il contributo contenente, secondo i finanzieri, «dati non veritieri». In particolare, i ricavi conseguiti indicati nel documento erano «per un valore nettamente inferiore» a quelli effettivamente ottenuti. Il fatto è stato anche segnalato all’Agenzia delle entrate «per il recupero delle somme indebitamente percepite».