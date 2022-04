Scanzano Jonico, trovati reperti archeologici durante lavori di demolizione di un'opera abusiva

I carabinieri di Policoro (Mt) hanno trovato a Scanzano Jonico, mentre monitoravano le operazioni di demolizione di un'opera abusiva nella disponibilità di alcuni componenti di una famiglia tarantina, in località Lido Torre, alcuni reperti archeologici, verosimilmente risalenti all'epoca della Magna Grecia. Nello specifico si tratta di 1 collo e una porzione spalla di anfora da trasporto biansata in terracotta; un alto collo cilindrico e una porzione spalla di anfora da trasporto biansata in terracotta; un alto collo cilindrico di anfora da trasporto monoansata di terracotta; un manufatto di tradizione contadina, biansato, con superficie esterna smaltata; un fondo e una porzione pancia di anforisco con pareti smaltate. I reperti sono stati posti sotto sequestro, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera.