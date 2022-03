Matera, un arresto per stalking alla ex: non potrà più avvicinarla

MATERA - Telefonate in ogni ora del giorno e della notte, minacce, scenate di gelosia nei confronti della moglie da cui era separato. È stato arrestato dalla polizia, in flagranza di reato, un materano di 41 anni. Deve rispondere di atti persecutori nei confronti della ex coniuge.

Secondo le indagini, svolte dalla Squadra Mobile e coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera, l’uomo, già ammonito dalla questura di Matera, negli ultimi anni avrebbe ripreso a perseguitare la donna convinto di riallacciare la relazione. Non si sarebbe fermato neppure in presenza delle due figlie minorenni.

A denunciare quanto accadeva è stata la donna, che si è recata in questura. Mentre raccontava le persecuzioni che subiva è stata interrotta più volte dalle telefonate dell'ex, che capito quanto accadeva ha iniziato a minacciarla. L’indagato è stato rintracciato e condotto in carcere.

Il gip del Tribunale di Matera ha convalidato l’arresto e contestualmente ha disposto la scarcerazione dell’uomo con l’imposizione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa, per cui dovrà mantenere la distanza minima di 150 metri dalla donna e non potrà più comunicare con la stessa in alcun modo.