Pomarico, il paese che rievoca il miracolo del grano punta sulla filiera cerealicola

MATERA - Pomarico, il paese della collina materana nel quale ancora oggi si rievoca l'8 maggio il Miracolo del grano del 1757 attribuito al suo patrono San Michele Arcangelo, punta sulla filiera cerealicola per dare valore aggiunto alle produzioni locali. E' il progetto che la comunità locale con il sostegno dell'Amministrazione comunale sta per attuare attraverso la sperimentazione dell'innovativo sistema "Fruclass". Si tratta di una metodologia di rating delle produzioni, la cui sperimentazione è partita nel 2019, anno nel quale la filiera grano duro-semola-pasta ha messo in campo il sistema “Fruclass”, ideato dall’Università degli Studi della Tuscia, su impulso delle associazioni firmatarie del protocollo d’intesa “Filiera grano duro-pasta di Qualità”, ovvero Alleanza delle Cooperative Agroalimentari, Assosementi, Cia-Agricoltori Italiani, Compag, Confagricoltura, Copagri, Italmopa e i pastai di Unione Italiana Food.

Il sistema, grazie all’elaborazione dei conferimenti di oltre 70 centri di stoccaggio dislocati in tutta la penisola e all’analisi dei dati di oltre 410mila tonnellate di grano duro, ha permesso per la prima volta in Italia di avere in tempo reale i risultati delle campagne granarie dell’ultimo triennio, con il fine ultimo di andare a definire un riferimento nazionale con cui distinguere in modo oggettivo le classi di qualità e quotare, di conseguenza, la produzione italiana. “In un mondo sempre più globalizzato, in cui vi è difformità dei costi di produzione a seconda dell’area geografica di appartenenza o di produzione, l’unica strada per contenere i costi di produzione e dare un valore al prodotto, è quella di unire le forze attraverso la cooperazione tra aziende e associazioni di categoria e la creazione di filiere”, ha spiegato il presidente della Copagri Franco Verrascina. L'auspicio del sindaco di Pomarico, Francesco Mancini e del consigliere comunale con delega all’agricoltura Francesco Camardo, è che la filiera cerealicola legata alla sperimentazione del sistema "Fruclass" possa coinvolgere anche altre aree della Basilicata, allargando il progetto nel segno delle produzioni di qualità che possano incentivare la sinergia tra gli agricoltori. I risultati del primo triennio di sperimentazione dell’innovativo sistema “Fruclass”, sono stati illustrati a Roma alla alla presenza del presidente nazionale della Copagri Franco Verrascina, del presidente della Copagri Basilicata Nicola Minichino, del sottosegretario alle Politiche Agricole Gian Marco Centinaio e del presidente della Commissione Agricoltura della Camera Filippo Gallinella.