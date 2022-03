Matera, l'assessore all'ambiente preso a schiaffi davanti un bar da imprenditore

MATERA - L’assessore all’ambiente del Comune di Matera, Giuseppe Digilio, è stato schiaffeggiato due volte oggi, nei pressi di un bar del centro, da un imprenditore, che contesta all’amministrazione municipale il contenuto di una delibera riguardante il suo settore di attività.

Il fatto, denunciato dal portavoce cittadino di Europa Verde, Mario Montemurro, e da Donato Lettieri, componente dell’esecutivo nazionale del partito, è stato confermato dallo stesso Digilio, il quale ha aggiunto di non voler dare seguito al fatto con una denuncia. Montemurro e Lettieri hanno parlato di «una vera e propria aggressione» da parte dell’imprenditore, "continuata finché l’assessore Digilio non si è allontanato dal gruppo di persone che, nel frattempo, si era copiosamente radunato per assistere allo sconcertante episodio di violenza». I due dirigenti di Europa Verde hanno espresso «solidarietà e vicinanza» all’assessore, condannando la violenza e sottolineando che «il diritto di manifestare le proprie idee non può mai degenerare in atti di aggressione e intimidazione».