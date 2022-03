Matera, turiste stuprate alla festa: in sette a processo

MATERA - In sette a processo, accusati di stupro di gruppo. È stata fissata al 13 aprile prossimo l’udienza davanti al Tribunale penale di Matera per sette degli otto giovani - di età compresa tra i 23 i 19 anni - imputati nell'inchiesta sulla violenza sessuale di gruppo subita da due turiste minorenni inglesi, la notte tra il 6 e il 7 settembre 2020, durante una festa in una villa di Marconia di Pisticci (Matera).

È questo l’esito dell'udienza preliminare davanti al gup di Matera Roberto Scillitani. I sette, arrestati nel corso delle indagini dalla polizia, sono: Michele Masiello, Alessandro Zuccaro, Giuseppe Gargano, Alberto Lopatriello, Michele Leone, Egidio Andriulli e Rocco Lionetti. Gli avvocati dei sette giovani avevano chiesto il giudizio con rito abbreviato condizionato.



Per l'ottavo imputato, Michele Falotico, il giudice dell’udienza preliminare ha accolto la richiesta di giudizio abbreviato con esame dell'imputato presentata dall'avvocato Giandomenico Di Pisa, fissando l’udienza per il 6 maggio.



Il gup ha ammesso come parti civili, oltre alle due minorenni e alle loro famiglie, anche il Comune di Pisticci e l'associazione «Gens nova» di Bari.