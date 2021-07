Matera, Blockchain, questa sconosciuta

Matera - Conoscere il sistema Blockchain per migliorare le competenze dei singoli operatori dei mercati ed ottimizzare le performance aziendali in sicurezza.

È questo l’obiettivo di uno studio e di un corso di formazione gratuito promosso dal Comune di Matera ed ideato dalla «Casa delle tecnologie emergenti» (CteMt), che si articolerà in quattro appuntamenti, tra luglio e settembre, presso la stessa Casa delle tecnologie emergenti di Matera.

Tema di studio sarà appunto la cosiddetta Blockchain, una specie di piattaforma telematica internazionale che sta dando vita una sorta di registro condiviso su cui potranno essere riportate e rese tracciabili tutte le transazioni legate ai movimenti di qualsiasi bene materiale appartenente ad asset aziendali (case, auto, terreni) ma anche qualsiasi bene immateriali che possa avere un valore, come ad esempio le proprietà intellettuali, i brevetti, i copyright ed altre simili «proprietà» che possono essere oggetto di commercializzazione. Blockchain è quindi una opzione tecnologica che si propone come strumento capace di veicolare e condividere informazioni immediate, attraverso un registro unico e immutabile, accessibile solo ai componenti di rete autorizzati che, evidentemente, saranno agevolati nel propri business anche per la possibilità che Blockchain offre di tracciare ordini di acquisto, pagamenti, account e produzione.

Per avere un’idea di ciò che il nuovo strumento rappresenta in prospettiva, basti pensare che il Forum economico mondiale stima che, entro il 2025, il 10% del Pil mondiale sarà generato attraverso la Blockchain.

Per questo è importante che le aziende si facciano trovare preparate all’avvento di quello che si profila come un nuovo modus operandi, in grado di fornire tra l’altro più sicurezza negli scambi - così almeno viene presentato - e maggiori garanzie per tutti gli operatori commerciali, di qualsiasi settore.

L’attività di formazione ideata dalla Casa delle Tecnologie emergenti di Matera prevede quindi 4 appuntamenti. I primi due, fissati per il 22 e 23 luglio, vedranno esperti e tecnici illustrare le caratteristiche basiche del sistema Blockchain ed i principi fondamentali delle reti fondate sul cosiddetto registro distribuito (Distributed ledger technologies), ossia un sistema in cui tutti i nodi di una rete possiedono la medesima copia di un database che può essere letto e modificato in modo indipendente dai singoli nodi, attraverso algoritmi.

Nelle stesse giornate del 22 e del 23 luglio saranno spiegati anche i cosiddetti «Smart contract», che proprio attraverso il registro unico distribuito potranno essere attivati.

Il 19 e 20 settembre, invece, gli incontri verteranno su due altri temi: ideare e co-creare una soluzione Blockchain sul caso di studio «Wallet SSI Asili Nido»; ed approfondire, sia da un punto di vista teorico che tecnico, casi di studio legati alla tracciabilità nel food, alla certificazione di notizie e di titoli di studio, all’applicazione della Blockchain al mondo loyalty e al turismo.

Le adesioni al corso - rivolto gratuitamente ad aziende, professionisti, studenti universitari e studenti delle scuole secondarie di secondo grado - dovranno essere inviate alla casella mail ctemt@comune.mt.it entro il 18/07/2021 specificando il tipo di formazione, le eventuali conoscenze e competenze di sistemi operativi e di programmazione, conoscenze di base su Blockchain e crittografia, programmazione asincrona, oltre naturalmente al nome, cognome e indirizzo mail del partecipante, con indicazione del titolo di studio acquisito, dell’attuale posizione lavorativa o della scuola di appartenenza con l’indirizzo di studio che si frequenta.