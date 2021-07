Matera, schianto sulla «96 bis» muore sul colpo un professore di Genzano

Matera - Incidente mortale ieri attorno alle 13 sulla ss 96 bis all’altezza del borgo di Taccone, piccola frazione di Irsina. A perdere la vita il 68enne Canio Muscillo di Genzano di Lucania, molto conosciuto in paese, professore da poco in pensione e titolare nel centro bradanico di un frantoio storico, datato 1896.

Per cause in corso di accertamento si sono scontrate due auto, entrambe Citroen. Il tremendo urto frontale non ha lasciato scampo al docente in pensione. Inutile l’arrivo dei sanitari del 118, la morte deve essere arrivata sul colpo. Il conducente dell’altra vettura, un barese, è rimasto ferito. Soccorso e trasportato in ospedale con l’eliambulanza non è in pericolo di vita. Sul posto del sinistro oltre all’ambulanza anche i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Irsina. Al vaglio delle forze dell’ordine le cause che hanno determinato l’impatto frontale. Non si esclude nessuna ipotesi, da un malore di uno dei due conducenti, ad un guasto meccanico ad una delle due auto.

Da considerare che al momento dell’incidente la temperatura era attorno ai 36 gradi. Il traffico sull’arteria è stato sospeso per circa due ore. La salma del povero Muscillo, che al momento dell’incidente viaggiava in direzione Gravina, è stata trasportata per competenza presso l’obitorio del cimitero di Irsina.