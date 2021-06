Imma Tataranni 2, il materano De Ruggieri è lo zelante dottor Taccardi

Creare un personaggio che entri nel cuore del pubblico è un‘impresa ardua, ma se a delinearlo è l’abile penna della scrittrice materana Mariolina Venezia, Premio Campiello 2007 (“Mille anni che sto qui”), unita alla creatività dell’attore, allora la medaglia si capovolge. Naturalmente tutto dipende dalla capacità degli interpreti. Ci sono attori che si ispirano a persone reali come è accaduto per Nando Irene che ha dato vita a un personaggio dai tratti simili a un maresciallo di Salandra e chi si affida all’intuito, a una preparazione accademica e alla sceneggiatura. Tutto dipende dal tipo di personaggio che si vuole creare. È il caso di Carlo De Ruggieri, noto al pubblico per la serie tv Boris, e oggi nel cast della fiction di successo “Imma Tataranni.

Sostituto procuratore 2” diretta da Francesco Amato e prodotto da Ibc Movie srl e Rai Fiction che andrà in onda il prossimo autunno. De Ruggieri già presente nella prima stagione, interpreta il ruolo del medico legale Taccardi. «Un personaggio che si contrappone alla forza preponderante di Imma Tataranni ma non è remissivo di fronte al carattere forte della protagonista- racconta l’attore- E naturalmente ha tutte le caratteristiche tipiche del medico legale in un racconto di genere, primo fra tutti il distacco rispetto alla crudezza delle situazioni che deve fronteggiare». De Ruggieri ha studiando pose e tecniche della professione del medico legale, lasciandosi guidare dall’immagine del personaggio delineato dalla sceneggiatura e dai libri di Mariolina Venezia che ha tratteggiato un personaggio sui generis, a cui De Ruggieri ha aggiunto quel tocco di cinismo che lo ha reso anticonvenzionale. Come non ricordare nella prima stagione la puntata che vede il dottor Taccardi impegnato sulla scena del crimine in un caseificio, intento a mangiare una mozzarella fresca mentre analizza ciò che resta di una gamba!.

«È stato molto bello ritrovarmi a girare nei luoghi dove sono cresciuto, specialmente quest’anno dopo un anno e più di blocco. Per cui ricominciare a lavorare proprio da Matera, ma anche a Montescaglioso e Montalbano Jonico, ha avuto un sapore particolare. Con il cast c’è un ottimo rapporto anche creativo. Francesco Amato, con cui ho già avuto modo di lavorare nel film “Lasciati andare”, è un regista che lavora molto bene con gli attori. Ogni proposta o idea può essere vagliata e accettata. È un set molto bello in cui lavorare e in cui anche le misure anticovid adottate per garantire la sicurezza, sono gestite bene cercando di evitare sia i rallentamenti che i rischi di contagio, con tamponi frequenti e continui». Dopo Imma Tataranni, il pubblico potrà seguire De Ruggieri a teatro nello spettacolo “Ogni bellissima cosa” Duncan Macmillan, tradotto e diretto da Monica Nappo, e nel ritorno di Boris di Lorenzo Mieli.