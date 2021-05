Colobraro, sotto chiave una discarica abusiva

Matera - Finisce sotto sequestro una discarica abusiva. I Carabinieri forestali hanno denunciato all'autorità giudiziaria il titolare di una impresa edile. È accusato di aver smaltito illegalmente rifiuti speciali non pericolosi in località Caprera di Colobraro, in provincia di Matera.

Nell'area, estesa per 500 metri quadrati e già sequestrata su disposizione della Procura, erano stoccati blocchi di calcestruzzo, cemento, ferro, pvc e altro materiale di demolizione per complessivi 250 metri cubi.