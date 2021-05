Rischio assembramenti, «bloccate la notte dei vaccini a Matera»

Matera - E’ «a rischio assembramenti», in orario oltre il coprifuoco, la «Notte bianca» dei vaccini anti covid-19, denominata «Astranight», organizzata a Matera dall’Azienda sanitaria locale e dalla Regione Basilicata per sabato 8 maggio, dalle 22, per somministrare 750 dosi di AstraZeneca a persone comprese nella fascia d’età 60-79 anni. E' quanto sostiene l’avvocato Giuseppe Miolla, il quale, con un esposto, ha chiesto l’intervento del prefetto di Matera, Rinaldo Argentieri, affinché valuti i rischi dell’iniziativa e la revochi.

«Appare evidente che - ha scritto Miolla nel suo esposto - l'aver previsto la vaccinazione dalle ore 22 alle ore 6 senza preventiva prenotazione per 750 persone di età compresa tra 60 e 79 anni e per persone affette da importanti disabilità (sordi, ciechi civili, ipoacusici, autistici) potrà comportare con seria probabilità assembramenti e vedrà fuori dalla propria abitazione diversi cittadini dopo il coprifuoco in assenza di una precisa deroga proveniente dalle Istituzioni competenti».

L’avvocato, inoltre, nel chiedere la revoca del provvedimento, che «il combinato disposto tra la mancanza di preventiva prenotazione con possibilità di assembramenti, l'orario di vaccinazione e la fragilità delle persone a cui si rivolge l’evento denominato Astranight , può mettere seriamente a rischio la salute dei cittadini che potrebbero aderire e i loro eventuali accompagnatori».

