Covid Matera, il Prefetto: «Ancora prudenza e ora più controlli»

MATERA - «Nessun 'liberi tutti', ma ancora prudenza e più controlli, nelle attività di contrasto contro i rischi di contagio contro la diffusione del covid 19». E' l'appello che il prefetto di Matera, Rinaldo Argentieri, ha rivolto al termine di una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, convocata per fare il punto sulla situazione in una provincia di Matera e in relazione al persistere della Basilicata nella fascia arancione.

«Le graduali riaperture che - ha detto il prefetto - hanno avuto luogo nei giorni scorsi nelle regioni in zona gialla, come la possibilità di consumare all’aperto nei bar e ristoranti, non devono indurre ad un’inconsapevole abbassamento dell’attenzione, anche e soprattutto nelle regioni, come la nostra, ancora in arancione e quindi maggiormente a rischio». Argentieri ha quindi rivolto un appello al senso di responsabilità di tutti e poi ha chiesto alle Forze dell’ordine e alle Polizie locali «di incrementare i controlli, soprattutto nelle zone più frequentate nei fine settimana, come i lidi ed i pubblici esercizi lungo la costa metapontina».