Matera, al via riprese «Imma Tataranni 2»: primo ciak in anticipo

Sono cominciate a Matera le riprese della seconda serie della fiction di Rai1 «Imma Tataranni sostituto procuratore», con Vanessa Scalera, per la regia di Francesco Amato, che sarà trasmessa probabilmente a fine anno.

Il primo ciak in Basilicata è stato dato nella Città dei Sassi, Capitale europea della cultura 2019, in anticipo rispetto alla data fissata del 29 marzo, a seguito di un cambio di programma imposto dal maltempo in Val d’Agri, dove il set si sposterà con il miglioramento delle condizioni climatiche.

A Matera dopo alcune riprese nella sede della Provincia, si sta girando - con una temperatura rigida - in piazza San Giovanni Battista, dove è ambientata l’abitazione del dinamico magistrato nato dalle storie della scrittrice materana Mariolina Venezia. Le riprese nella Città dei Sassi, come indicato in una delibera di giunta comunale, erano programmate dal 29 marzo al 5 luglio e sono successive agli 'internì effettuati a Roma nelle scorse settimane.

La seconda serie, dopo il successo della prima trasmessa nel 2019, prevede otto puntate della durata di circa cento minuti ciascuna che affronteranno il tema della giustizia attraverso il racconto delle vicende di Imma, sostituto procuratore della Procura di Matera, donna forte, determinata e integerrima paladina della legge. Nel cast figurano gran parte degli attori della prima serie e tra di loro anche alcuni lucani.