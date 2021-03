Matera Film Festival, edizione 2021 torna a ottobre in presenza

La seconda edizione del «Matera Film Festival» si svolgerà nella città dei Sassi dal 3 al 10 ottobre prossimo, «in presenza» e compatibilmente con le misure anticovid che saranno in vigore in quel periodo: lo hanno annunciato gli organizzatori.

La manifestazione avrà due nuovi partner: Rai Cinema Channel e il Salone internazionale del libro di Torino, mentre sono state confermate le tre categorie in concorso: cortometraggio, lungometraggio e documentario. Il festival cinematografico proporrà almeno cinque novità: l’istituzione del premio «Rai Cinema Channel"; l’installazione in una piazza di Matera di un’area dedicata alla «Virtuale Reality», in collaborazione col Salone del libro di Torino; un premio alla migliore sceneggiatura «Pasquale Festa Campanile, per valorizzare i nuovi talenti; il «Matera Film Festival Off», dedicato a Leonardo Sciascia; infine, una mostra d’arte contemporanea «sul ruolo simbolico e culturale del MFF della balena Giuliana».

(foto Genovese)