Nove lavoratori irregolari scoperti dalla Gdf nel Materano

MATERA - Irregolarità nell’assunzione con contratto a tempo indeterminato di nove dipendenti sono state accertate dalla Guardia di Finanza durante controlli effettuati in due supermercati della costa metapontina: al titolare della società che gestisce i due esercizi commerciali è stata comminata una sanzione di tremila euro.

In particolare, i militari della Compagnia di Policoro hanno riscontrato per il 2019 «l'omissione della registrazione, nel libro unico del lavoro, dei dati che determinano differenti trattamenti retributivi, previdenziali e fiscali». Nelle buste paga sono state infatti indicate ore lavorative in misura inferiore rispetto a quelle effettivamente prestate, a fronte delle quattro-sei ore di lavoro contrattualmente previste": in pratica, i dipendenti effettuavano turni raddoppiati