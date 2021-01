Montescaglioso, nei guai 6 «furbetti» che abbandonavano rifiuti per strada

MONTESCAGLIOSO - Una quindicina di persone sono state denunciate dai Carabinieri durante controlli che hanno riguardato entrambe le province lucane.

Nel Potentino le denunce decise sono state 12, per reati in materia di armi, droga e circolazione stradale: i militari hanno sequestrato due coltelli. Tre denunce hanno riguardato persone coinvolte in incidenti stradali e che avevano fatto uso di droga o alcol.

A Matera, i Carabinieri hanno denunciato due pregiudicati, un uomo e una donna, trovati insieme (l'uomo era agli arresti domiciliari e la donna affidata ai servizi sociali). E’ stato denunciato anche un giovane per ricettazione: a bordo di un motorino ha cercato di evitare un controllo. I Carabinieri hanno accertato che lo scooter era privo di targa e con il numero di telaio cancellato.

A Montescaglioso, i carabinieri della Stazione, coadiuvati da personale tecnico della Provincia di Matera, a seguito di mirati accertamenti, hanno sanzionato 6 persone, residenti a Bernalda e a Montescaglioso, ritenute responsabili di aver abbandonato numerosi rifiuti solidi urbani nei pressi di una piazzola di sosta, lungo la S.P. 15, in località “Imperatore”. Al termine delle verifiche sono state avviate le procedure per bonificare dai rifiuti l’area interessata