Tricarico, rubati 12 quintali di rame: 4 arresti

MATERA - Quattro persone, di nazionalità romena, sono state arrestate dai Carabinieri a Tricarico (Matera) perché ritenute responsabili del furto di 12 quintali di rame avvenuto poco prima in un impianto fotovoltaico situato a Salandra (Matera).

I quattro sono residenti in provincia di Caserta. Il furto è stato compiuto da una banda che ha utilizzato tre auto che, però, dopo il colpo, sono incappate in un posto di blocco dei Carabinieri. Il rame rubato era già stato diviso in barre della lunghezza ciascuna di circa un metro.