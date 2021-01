Matera, immigrato trova per strada portafogli e lo porta in questura

MATERA - Un giovane di 20 anni, di nazionalità nigeriana, che vive a Matera, ha trovato un portafogli e lo ha portato in questura, permettendo così alla Polizia di rintracciare il proprietario, un ingegnere romano che ha interessi lavorativi nella città lucana. L’uomo ha insistito per regalare al giovane tutto il denaro contenuto nel portafogli (155 euro). All’interno del portafogli vi erano anche cinque carte di credito e alcuni documenti personali. Il giovane immigrato lavora in un ristorante di Matera come addetto alle consegne a domicilio.