Matera, test rapidi Covid per 500 studenti fuorisede

MATERA - Sono circa 500 gli studenti universitari fuorisede che a Matera, nel pomeriggio, si stanno sottoponendo - su base volontaria - a test rapido antigenico per verificare la eventuale positività al covid 19. L’iniziativa dell’Asm (Azienda sanitaria di Matera) rientra nella seconda fase della campagna di screening sulla popolazione studentesca e si svolge in collaborazione con il Comune di Matera e la Regione Basilicata.

I test proseguiranno domani in base alle prenotazioni on line e per una stima potenziale di 1.500-2.000 tamponi. «La prenotazione del test - ha sottolineato l’assessore comunale alla Protezione civile e sicurezza, Raffaele Tantone - si effettua con la la compilazione di un apposito form on line reso disponibile sul sito e sui profili social del comune di Matera: a seguito dell’iscrizione si riceverà una mail di conferma con indicazione del luogo e dell’orario del test’'.

Nella prima fase, nella palestra dello stadio «XXI Settembre-Franco Salerno», vennero effettuati oltre 4.300 tamponi su studenti delle scuole primaria e secondaria e sul personale scolastico. Appena cinque i casi di positività scoperti. Le modalità di notifica dei risultati, prevede che, in caso di positività, si venga contattati entro 30 minuti e presi in carico dall’Asm per l’effettuazione del tampone molecolare.