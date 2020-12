Matera, ritardi consegne vaccini antinfluenzali, Fimmg denuncia: «Mezze verità della Regione»

MATERA - Il segretario della provincia di Matera della Federazione dei medici di medicina generale (Fimmg), Michele Campanaro, in una nota, ha denunciato «i ritardi nella consegna di alcune tipologie di vaccini antinfluenzali entro oggi,10 dicembre», evidenziando le «mezze verità» della Regione sull'argomento.

«L'assessore alla Salute della Regione Basilicata - ha sottolineato Campanaro - ha dichiarato il mese scorso che la seconda dose di vaccini sarebbe arrivata entro il 10 dicembre e gli diamo atto che così è stato. Peccato abbia omesso di aggiungere che le dosi di Fluad (il vaccino per gli anziani) sarebbero state solo 1.900 per l’intera provincia di Matera e che i Vaxigrip (vaccini per persone da 6 a 60 anni) difficilmente sarebbero state disponibili dal momento che il relativo bando di gara era andato deserto. Apprendiamo oggi - ha concluso Campanaro - da fonti aziendali che le ultime 1.900 dosi di Fluad sono state consegnate al Distretto di Policoro, neanche una al Distretto di Matera».