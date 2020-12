Matera, violano misure anti Covid, nei guai titolari di due esercizi commerciali

MATERA - Per aver violato le norme anti-covd, a Matera e a Montescaglioso, la Polizia ha sanzionato i titolari di due esercizi commerciali e un avventore, quest’ultimo denunciato anche per oltraggio a pubblico ufficiale. La Polizia ha, inoltre, trasmesso al Prefetto i verbali per l’applicazione della chiusura dei due esercizi, da 5 a 30 giorni.

A Matera agenti della Squadra Volanti hanno effettuato interventi a seguito di segnalazioni per conflitti insorti nell’ambito di rapporti di vicinato: a vario titolo, quattro persone sono state denunciate all’Autorità giudiziaria, per minacce, violazione degli obblighi di assistenza familiare, esercizio arbitrario delle proprie ragioni e oltraggio a pubblico ufficiale.