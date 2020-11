Metaponto, scommesse online: GdF scopre evasione per 1,2 milioni di euro

Un’evasione dell’imposta unica, "prevista su concorsi pronostici e scommesse di qualunque tipo», per circa 1,2 milioni di euro è stata scoperta dalla Tenenza di Metaponto (Matera) dalla Guardia di Finanza.

Le Fiamme Gialle hanno individuato tre centri di raccolta scommesse, che «hanno operato - è specificato in un comunicato diffuso dal Comando provinciale di Matera - quali intermediari italiani per la gestione delle scommesse illecite organizzate da allibratori esteri». Durante i controlli sono stati sequestrati 18 pc, «utilizzati dalle tre agenzie per accettare scommesse per conto di bookmakers esteri, già inibiti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato. In questo modo, veniva consentito agli avventori italiani l’esercizio illecito del gioco on-line con vincite in denaro». Gli accertamenti fiscali hanno così permesso di ricostruire una base imponibile pari a circa 20 milioni di euro.