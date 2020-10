Matera, ruba abbigliamento in quattro negozi: 52enne ai domiciliari

MATERA - Accusata di furto aggravato, a Matera, una donna di 52 è stata arrestata in flagranza di reato dalla Polizia. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Squadra Volanti, in quattro negozi del centro storico la donna ha rubato capi di abbigliamento e altra merce per un valore totale di circa 350 euro: ora si trova ai domiciliari.