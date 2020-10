Matera, si affaccia al balcone e spaccia stupefacenti: arrestato pusher 46enne

MATERA - I poliziotti della Questura di Matera hanno arrestato un materano di 46 anni per cessione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti nonché per violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale.

Nei pressi dell’abitazione dell’uomo, già noto alle forze dell'ordine e sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, negli ultimi giorni era stato notato un sospetto viavai di persone. Nel corso di un appostamento eseguito nei pressi della casa dell’uomo, gli agenti della Squadra mobile hanno notato il pregiudicato affacciarsi alla finestra sita al piano terra, e scambiare qualcosa con un altro uomo, noto assuntore di stupefacenti, avvicinatosi dalla strada ed allontanatosi subito dopo allorché è stato raggiunto e perquisito dagli agenti che gli hanno trovato in tasca una bustina di cellophane contenente una dose di cocaina.

La conseguente ed immediata perquisizione domiciliare consentiva il sequestro di: 52 gr di cocaina, in parte in bustine già confezionate e termosaldate; 2,5 gr di hashish; nr. 3 bilancini di precisione, materiale per il confezionamento della sostanza; 1.170 euro in contanti, provento di reato.

È stato così ricostruito il modus operandi dello spacciatore: i clienti lo raggiungevano sotto la finestra della sua abitazione, dalla quale si affacciava per cedere le dosi di cocaina ricevendo in cambio il denaro. In tal modo evitava di dover uscire per strada e di incorrere nei possibili controlli da parte delle forze di polizia.

Il malvivente è stato arrestato e portato in carcere. L’acquirente dello stupefacente è stato invece segnalato al Prefetto per uso personale di stupefacenti.