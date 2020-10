Matera, dipendente positivo in Comune: sanificazione e attività sospese

Dopo aver appreso che un dipendente è risultato positivo al coronavirus», il neo sindaco di Matera, Domenico Bennardi (M5S), ha disposto la chiusura e la sanificazione degli uffici del Comune.

Il dipendente «è stato messo - spiegano dallo staff del sindaco - subito in quarantena insieme ai colleghi che hanno avuto un contatto ristretto ed è stata disposta la chiusura di tutti gli uffici di via Aldo Moro per consentire al personale di una ditta specializzata di sanificare i locali».

A breve il sindaco firmerà l’ordinanza che prevede la sospensione delle attività del Comune per domani, venerdì, 9 ottobre.