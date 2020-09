Matera, l'ex Convitto nazionale Duni sarà sede dell'Archivio di Stato

Nuova vita per due immobili cittadini che potranno essere utilizzato al meglio per le esigenze della comunità. Si tratta, innanzitutto, dell’ex convitto nazionale “Duni”, che sarà destinato a sede dell’Archivio di Stato. Lo ha deciso la Giunta comunale che ha approvato la delibera sullo schema di contratto di comodato d’uso gratuito per 30 anni alla Direzione generale Archivi del Mibact. Il contratto sarà ratificato nei prossimi giorni. In particolare alla Direzione archivi sarà ceduto il piano seminterrato esistente (1.270 metri quadrati) e una porzione dell’ampliamento dell’edificio (400 mq seminterrato e 1.070 mq piano terra) che sarà costruito dal Comune per realizzare il nuovo Convitto che ospiterà gli studenti delle Scuole di alta formazione (restauro, cinema, design) e i giovani creativi che si insedieranno nell’hub digitale di San Rocco e nella Casa delle Tecnologie emergenti. La Direzione archivi “provvederà a ristrutturare gli spazi concessi con fondi propri, mentre il Comune - si legge in una nota – amplierà a proprie spese l’edificio per gli usi programmati con un investimento di 1,8 milioni di euro. dell’immobile”.

L’altro immobile destinato a nuovo uso è quello confiscato alla malavita nei Sassi e per il quale sono iniziati i lavori di riqualificazione. È destinato a diventare un Centro di educazione alla gestione e alla sostenibilità del paesaggio. L’edificio rientra nel progetto “Sassi di Legalità”, premiato dal Programma operativo nazionale Legalità (Pon) con un finanziamento di 1milione di euro, che punta a rafforzare l’offerta formativa degli Istituti scolastici, e a recuperare, anche attraverso l’uso di spazi attrezzati e tecnologicamente adeguati, deficit scolastici che spesso originano il fenomeno della dispersione. Si offrono ai giovani strumenti e risorse, ma anche stimoli all’apprendimento, alla conoscenza dei luoghi e dell’ambiente, favorendo e sviluppando processi di apprendimento sociale che consento una migliore conoscenza dei comportamenti relazionali, delle norme di convivenza e degli stili di vita improntati alla legalità. Nell’edificio, che si trova nel Sasso Caveoso, rivolto verso la Gravina, sarà realizzato un laboratorio didattico dotato, oltre che di Pc e sistema di videoproiezione, anche delle ultime tecnologie per il rilievo (laser scanner, stazioni fotogrammetriche, sistemi Gps e Georadar) per creare scenari in 3D per la fruizione di qualsiasi luogo, con l’utilizzo di dispositivi (occhiali, orologi, scarpe, etc.) che consentono di fruire della Realtà aumentata (Ar) e Realtà virtuale (Vr). Il laboratorio disporrà anche di un drone per il monitoraggio ambientale di luoghi spesso inaccessibili. ci saranno pure una mediateca e una biblioteca tematiche con le fonti storiche di Matera, la cui acquisizione da parte del Comune è realizzata con un finanziamento del Mibact. Sarà realizzato anche uno spazio espositivo da dedicare alla repertazione Cites (la convenzione che combatte il commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione), per rafforzare l’attività educativa e sviluppare la cultura della legalità. Al secondo piano della casa, sarà ricavata una sala conferenze da 30 posti da utilizzare per le attività formative e informative.