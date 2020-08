Matera, normative anti Covid e controlli della polizia

Controlli nei Sassi e nell’area del centro storico per verificare il rispetto delle normative anti Covid e della recente ordinanza emessa dell’Amministrazione comunale. Li ha effettuati la Polizia di Stato su disposizione della Questura che ha svolto mirati servizi al fine di assicurare il pieno rispetto delle vigenti norme sul contenimento del Covid-19, soprattutto nelle zone interessate dal fenomeno della “movida” e negli spazi pubblici cittadini, già individuati dal sindaco e nei quali, nelle ore serali e notturne, è più facile il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea.

Il personale dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico - Sezione Volanti e del Reparto Prevenzione Crimine di Napoli a disposizione della Questura di Matera, ha effettuato ben 11 diversi posti di controllo facendo verifiche su oltre 100 automezzi ed identificando centinaia di cittadini nei cui confronti è stata operata anche una mirata attività di sensibilizzazione e comunicazione circa l'obbligo dell'utilizzo della mascherina di protezione individuale. Analoga attività è stata effettuata, attraverso i Poliziotti di Quartiere in alcuni locali pubblici del centro storico e dei Sassi dove i rispettivi proprietari sono stati invitati ad attenersi al rispetto delle regole in materia di emergenza sanitaria. L’attività svolta ha consentito di riscontrare un apprezzabile riscontro di positività del rispetto delle regole e dei comportamenti virtuosi da tenere per frenare la diffusione del contagio. La scelta operativa degli agenti ha puntato principalmente sull'aspetto del dialogo e del confronto pur essendo tuttora al vaglio alcune condotte che potrebbero aver violato la normativa vigente e sulle quali si è fatta riserva di eventuali contestazioni amministrative. I servizi hanno costituito l'occasione per ribadire ai cittadini l'obbligo dell'uso della mascherina dalle ore 18 alle 6, soprattutto nelle zone individuate nell’ordinanza​ sindacale dello scorso 25 agosto, nonché del distanziamento di almeno un metro tra le persone. Le attività di controllo del rispetto delle normative nazionali e comunali in tema di contenimento della diffusione del virus proseguiranno nei prossimi giorni sempre con maggiore incisività e determinazione.