Matera, minaccia di morte la nonna con una catena per avere soldi: arrestato

Con una grossa catena, per estorcerle denaro per acquistare della droga, stava minacciando di morte la nonna di 84 anni: a Matera, un 38enne, con precedenti penali, è stato fermato e arrestato in flagranza di reato dalla Polizia con l’accusa di tentata estorsione aggravata e continuata.

Gli agenti della Questura sono intervenuti dopo una richiesta di intervento fatta dall’anziana, che, approfittando di un momento di distrazione del nipote, era riuscita a uscire di casa e a chiedere aiuto. Alla Polizia la donna ha raccontato che poco prima il nipote aveva colpito con dei calci la porta di ingresso della sua abitazione. Le indagini hanno permesso di accertare che da anni il pregiudicato - trasferito in carcere - estorceva soldi alla nonna, al nonno e alla madre.