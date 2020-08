Matera, donna lancia una pietra contro un'auto: denunciata

MATERA - Una donna è stata denunciata dalla Polizia, a Matera, per aver lanciato una pietra contro un’auto in transito sulla strada per Altamura (Bari): è accusata di danneggiamento aggravato. Le indagini sono cominciate dopo i soccorsi ad un automobilista, colpito a una spalla da una pietra che aveva infranto il finestrino, che comunque era riuscito a controllare l’auto.La donna denunciata è proprietaria di un terreno agricolo adiacente alla strada percorsa dall’uomo colpito. In totale gli agenti hanno controllato 1.350 persone e 400 veicoli in oltre 60 posti di controllo allestiti per diversi giorni in più punti della città: cinque persone sono state denunciate, comprese due donne che, ubriache, durante la notte, hanno telefonato al 113 per denunciare di essere «importunate da due persone in divisa che si spacciavano per poliziotti» e si sono rifiutate di fornire le loro generalità agli agenti. Infine, la Polizia ha ritrovato in un parco pubblico di Matera una ragazzina di undici anni che, dopo un litigio con i genitori, si era allontanata da casa e aveva spento il telefono cellulare, «lasciandoli in uno stato di grande agitazione, preoccupati per quel che avrebbe potuto compiere dopo la discussione avuta».