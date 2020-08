Comunali Matera, si candidano Doria per 4 liste civiche e Sassone per il c.destra

MATERA - In due conferenze stampa, stamani, sono stati presentati altri due candidati alla carica di sindaco di Matera. Si tratta di Pasquale Doria, sostenuto da quattro liste civiche, e di Rocco Luigi Sassone, candidato della coalizione di centrodestra.

Rigenerazione urbana e bilancio partecipato: sono le priorità di Pasquale Doria, candidato sindaco di Matera sostenuto da quattro liste civiche. Oggi, nel corso di una conferenza stampa, ha presentato programma e forze politiche che lo sostengono. Doria - giornalista de «La Gazzetta del Mezzogiorno, e direttore della rivista «Mathera» - si è autosospeso da entrambe le funzioni per la durata della campagna elettorale.

Il candidato sindaco è sostenuto dalle liste «Matera civica», «Comunità materana», «Matera Libera» e «Comunità materana. Pasquale Doria Sindaco» che «si collocano - ha precisato - nell’area di un nuovo centro sinistra e in discontinuità con il passato. Il nostro slogan è quello di un’area politica che non si lega e non si piega a vecchie logiche e dinamiche di amministrare del passato».

Sono quattro le macro aree del suo programma. Riguardano lo sviluppo sostenibile, la questione economica e la trasparenza amministrativa, i servizi alle persone e l’area urbanistica e lavori pubblici.' 'Il nostro impegno democratico - evidenziato - è convinto di poter affrontare una sfida politica, superando le secche di scelte condizionate da vecchie logiche potere. Sono quelle che hanno degradato la credibilità stessa della politica. Di contro, è chiara la direzione e l’orizzonte di un progetto che - ha concluso - si muove verso la maturazione di un complessivo miglioramento della qualità della vita dei materani».

Rocco Luigi Sassone, un "rappresentante della società civile» scelto dalla Lega e sostenuto da Forza Italia e Fratelli d’Italia, è il candidato sindaco del centrodestra per le elezioni comunali di Matera. Lo ha annunciato il commissario per la Basilicata della Lega, Roberto Marti, nel corso di una conferenza stampa, alla quale hanno partecipato dirigenti regionali e territoriali dei partiti del centrodestra.

Sassone, ingegnere risk manager, è il presidente della Olimpia Basket (serie B maschile). «Proverò -ha detto Sassone - ad attivare sfide per la città con condivisione ed entusiasmo di visione ampie e con pragmatismo. Penso a una Matera moderna, e dinamica. Aperta e inclusiva e con un territorio dove si creino le condizioni per sviluppare idee e investimenti».

Marti ha evidenziato che «potevamo scegliere un candidato di bandiera, ma abbiamo preferito, in maniera unitaria, un rappresentante della società civile che può governare e bene Matera». Marti ha, inoltre, rivolto un invito all’ex consigliere e assessore regionale Nicola Benedetto (Cambiamo) a sostenere, come ha già fatto alle Regionali del marzo 2019, la candidatura di coalizione.