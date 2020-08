Matera, intitolato belvedere sui Sassi a Emilio Colombo

MATERA - Un belvedere sui rioni Sassi di Matera, nei pressi della chiesa di Sant'Agostino, è stato intitolato a Emilio Colombo (1920-2013). Lo statista lucano «è stato - ha detto il sindaco, Raffaello De Ruggieri - il protagonista attivo dell’avvio della stagione di rinascita della città di Matera nel Dopoguerra e della trasformazione di questi luoghi da emblema della vergogna nazionale a Capitale europea della Cultura 2019».

Alla cerimonia di intitolazione, tra gli altri, hanno partecipato anche l’assessore alla Cultura, Giampaolo D’Andrea, l'ex parlamentare della Dc Vincenzo Viti, il presidente del Circolo culturale La Scaletta, Paolo Stasi, e lo storico Donato Verrastro.

De Ruggieri - secondo quanto reso noto dall’ufficio stampa dell’amministrazione comunale - ha ricordato «momenti di vita personale» in cui ha conosciuto e per un certo periodo collaborato con Colombo, riconoscendogli la «capacità di tradurre in azioni concrete le idee e la capacità di coinvolgere le nuove generazioni in progetti di crescita della comunità traendo da esse entusiasmo ed esaltandone il protagonismo».

«Nella giornata di oggi - ha sottolineato l’ex parlamentare D’Andrea - 50 anni fa venne varato il primo Governo Colombo ed è particolare che per una serie di circostanze oggi a Matera intitoliamo allo statista lucano un Belvedere nei Sassi di Matera che lui amava». D’Andrea ha ripercorso alcuni dei momenti storici più significativi della vita politica di Emilio Colombo e ha legato il suo ricordo alle parole pronunciate da Sergio Zavoli al Senato nel giorno della commemorazione per la sua scomparsa: «Si fa politica - ha detto ricordando le parole di Colombo a Zavoli - non solo per costruire ma anche per scongiurare qualcosa. Colombo - ha concluso D’Andrea citando il giornalista morto ieri - era un’idealista senza illusione ed un realista con molte speranze».