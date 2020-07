Matera, maxi-rissa con 23enne ferito: 14 giovani denunciati

Nella giornata di ieri, i Carabinieri di Matera, dopo le indagini in seguito a una maxi-rissa scoppiata in città nella notte dello scorso 28 giugno in via Ridola, nel centro storico, hanno denunciato ben quattordici ragazzi del posto, tra i 18 ed i 23 anni, alcuni dei quali già noti alle forze dell’ordine, responsabili di rissa aggravata.

I militari, giunti sul posto, avevano trovato un 23enne riverso a terra, ed era dovuto intervenire il 118. Il giovane ha riportato una fratture scomposta del bacino. Molti dei giovani coinvolti erano alterati per aver bevuto troppo, e avevano dato inizio alla violenta rissa per futili motivi. In corso indagini per identificare ulteriori altri partecipanti al tafferuglio.