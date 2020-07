Matera, minaccia di morte la moglie poi va in questura con un taglierino: arrestato

MATERA - Giunto in questura, a Matera, armato di un taglierino dopo aver scoperto che la moglie - stanca delle «continue vessazioni psicologiche e fisiche» subite da anni - e i figli non erano più in casa ma in una struttura protetta, un uomo di 35 anni, immigrato dall’Est Europa è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di arma.

La donna si è rivolta alla Polizia «terrorizzata» per le minacce del marito: l’uomo è giunto in questura mentre la donna e i figli venivano trasferiti in una struttura protetta e ha minacciato di farsi del male con il coltello. Gli agenti sono riusciti a bloccarlo e l’hanno arrestato.