In Basilicata i saldi inizieranno da sabato 1° agosto

POTENZA - I saldi in Basilicata non cominceranno domani ma sabato 1 agosto: lo dispone un’ordinanza del presidente della Regione, Vito Bardi. Lo ha reso noto l'ufficio stampa.

L’indicazione del primo giorno di agosto è in linea con la decisione della Conferenza delle Regioni del 7 maggio scorso, presa per «venire incontro alle esigenze dei commercianti in seguito all’emergenza covid-19».