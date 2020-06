Matera, viola prescrizioni sorveglianza speciale: arrestato 32enne

MATERA - Scoperto alla guida di un trattore in un campo agricolo a Craco, un uomo di 32 anni, sorvegliato speciale e sottoposto all’obbligo di soggiorno a Pisticci, è stato arrestato e posto ai domiciliari dalla Polizia.

L’uomo era stato già più volte segnalato per non aver rispettato le prescrizioni della sorveglianza speciale.