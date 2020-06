Matera, spaccio di stupefacenti: arrestati 2 altamurani

MATERA - Nell’ambito dei servizi finalizzati a contrastare lo spaccio di stupefacenti, i Carabinieri della locale Compagnia hanno arrestato un 36enne e un 30enne, quest’ultimo di origini albanesi, entrambi di Altamura, già noti alle forze dell’ordine, e denunciato un materano di 52 anni. I militari, in località Santa Candida, sono stati insospettiti dall’atteggiamento del 52enne che, in sella ad una bicicletta elettrica, si intratteneva vicino il finestrino di una FIAT 500 L con a bordo le altre due persone. Dopo essersi scambiati due involucri e il denaro, i due veicoli si sono allontanati dal luogo rapidamente.

I carabinieri li hanno inseguiti, fermando dapprima l’auto. A bordo i due altamurani sono stati trovati in possesso di cinquemila euro in contanti. Successivamente hanno bloccato il 52enne materano con due involucri, uno contenente 20 grammi di eroina, l’altro 18 di cocaina. Sono state poi perquisite anche le rispettive abitazioni. In quella del materano gli uomini dell'Arma hanno rinvenuto alcuni grammi di eroina e cocaina.