Matera, l'infopoint all'Aeroporto di Bari non sarebbe ancora utile?

L’infopoint dedicato a Matera nell’aeroporto di Bari-Palese fu inaugurato a marzo del 2018. E ora non c’ è più. Come si dice, “passato il santo, passata la festa”.

Un servizio in meno per i turisti che sbarcano in Puglia e poi si dirigono a Matera, che forse avrebbe fatto ancora comodo tenere in piedi.

Lo spazio allestito dall’Apt Basilicata e dalla Fondazione Matera Basilicata 2019 fu avviato per informazioni sui servizi turistici in Basilicata e per promuovere Matera capitale europea della cultura 2019.

Il taglio del nastro avvenne nell’ambito del workshop “Summer 2018-Tour operator e vettori incontrano il trade”, presenti operatori turistici nazionali e internazionali.

La Fondazione 2019, che non si è esaurita con la fine degli eventi dello scorso anno, spiegò che quell’infopoint era di grande importanza per diversi motivi. Intanto perché testimoniava l’avanzamento della collaborazione fra due territori, quello lucano e quello pugliese, avviato con un protocollo firmato fra Agenzia per la promozione turistica della Basilicata e PugliaPromozione nell’ambito di BuyPuglia. E poi perché era non solo un punto di informazione e accoglienza, ma anche un luogo a disposizione per attività diverse come presentazione di libri, incontri sul cinema, approfondimenti con i tour operator, riunioni, incontri con gli ambasciatori.

Così come l’Agenzia per la promozione turistica della Basilicata rilevò che lo sportello voleva essere un luogo di accoglienza e incontro utile anche per scambi commerciali. Tutto giusto, per carità, e soprattutto condizioni che restano valide ancora oggi.

«Lo abbiamo voluto qui, nello scalo aeroportuale barese - sottolineò proprio l’Apt - perché riteniamo che questo sia un punto di accesso privilegiato per la nostra regione. Insieme alla Fondazione 2019 vogliamo che questo sia un luogo frequentato da tutti, un luogo in cui raccontare Matera e la Basilicata».

Ma ora è stato chiuso, sembra definitivamente.

È evidente che nei mesi della quarantena e del blocco del traffico aereo non poteva andare diversamente, ma riaprirlo per questa estate e quindi per la ripresa dei flussi turistici verso Matera, non sarebbe sbagliato, anzi sarebbe utile. Un auspicio, per il momento, non dimenticando comunque tutti i problemi che si sono registrati per attivare l’infopoint lucano in aeroporto, in particolare per l’affidamento della gestione, e per sostenere finanziariamente l’iniziativa.

Il 3 giugno scorso, intanto, in coincidenza della ripresa dei collegamenti aerei, lo sportello è stato chiuso. Ma se adesso bisogna faticosamente rimettere in moto il sistema turistico così duramente colpito dalla pandemia, anche l’infopoint barese potrebbe fare la sua parte, forse ancora di più che nel 2019, anno di Matera capitale europea della cultura.