Irsina, sottoposto a misura cautelare percepiva reddito cittadinanza: denunciato 40enne

IRSINA - Accusato di aver intascato illecitamente, per circa un anno, il reddito di cittadinanza, un uomo di 40 anni è stato denunciato alla magistratura dai Carabinieri, a Irsina.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, ha presentato una documentazione falsa alla direzione provinciale di Matera dell’Inps. In particolare - secondo l’accusa - ha «omesso di riferire di essere sottoposto a misura cautelare». In un periodo di tempo di oltre un anno, ha percepito circa settemila euro.