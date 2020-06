Grassano, ladri «strappano» la cassaforte dell'ufficio postale

Grassano - C’è pure chi il “prelievo” di contanti lo fa portandosi via direttamente la cassaforte. Ha quasi il sapere della beffa, il furto con scasso compiuto poco prima dell’alba di domenica scorsa a Grassano. A essere preso di mira, da persone al momento ancora ignote, è stato l’ufficio postale di piazza Arcangelo Ilvento.

Qui è stata portata via di peso la cassaforte a uso dello sportello automatico del servizio Postamat. Perché si potesse sollevare e portare via il pesante forziere, gli autori del furto è probabile si siano serviti di un mezzo posto all’esterno degli uffici, forse dotato di un braccio meccanico o comunque di un ausilio atto al sollevamento o al trascinamento di carichi.

La ringhiera corrimano divelta, dei cartelli piegati e i gradini danneggiati davanti l’ufficio stesso lo fanno ipotizzare. Forzando l’ingresso, e introdottisi nei locali delle Poste, i malviventi hanno imbragato la cassaforte e portata via con una certa facilità. Non si conosce, al momento, il valore complessivo dei soldi che vi erano custoditi. Di certo, una somma cospicua. Però il bottino sarebbe stato sicuramente più ricco se i ladri fossero riusciti a portare a compimenti il piano così come, sicuramente, era stato previsto.

Un’altra cassaforte, trovata sempre all’interno dell’ufficio, era stata sistemata e pronta per essere asportata con lo stesso procedimento. È rimasta, invece, sull’uscio, sbilenca e appoggiata a uno stipite della porta. Come se qualcosa fosse andato storto e i malviventi avessero preferito abbandonare il forziere per darsi il più velocemente possibile alla fuga. Tutto questo accadeva intorno alle 4.30 del mattino di ieri. Alcune telefonate di cittadini hanno messo in allarme i Carabinieri, che sono intervenuti con i militari della locale Stazione e con altri della Compagnia di Tricarico, e che ora stanno indagando sull’episodio.

Un imprevisto, dunque, avrebbe disturbato i malviventi in azione che hanno, in ogni caso, agito con sfacciata sicurezza per portare a compimento il loro piano. Si consideri solo che l’ufficio postale che hanno “visitato” si trova in una delle piazze centrali di Grassano, di fianco all’Ufficio della Polizia municipale, e sulla quale si affaccia anche il palazzo in cui ha sede il Municipio e la Chiesa della Madonna del Carmine.

Un posto dal quale si diramano altre strade principali e, pertanto, non si tratta di una zona nascosta. La determinazione e i modi che hanno avuto gli ignoti autori del furto, fanno pensare che si tratti di professionisti del crimine, ben organizzati, e di sicuro giunti da fuori regione. È proprio il tipo di modalità adoperate in questo episodio che lo assimilano, per tanti versi, ad altri analoghi accaduti in passato nel territorio Materano.