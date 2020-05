Opere pubbliche a Matera, parla il sindaco: «In corso lavori per 41mln»

Ammontano a circa 41 milioni di euro le opere pubbliche in corso a Matera per favorire la ripresa dell’economia dopo la crisi causata dall’epidemia da coronavirus. Lo ha annunciato il sindaco, Raffaello De Ruggieri, nel corso della presentazione del dossier dei lavori pubblici alle associazioni di categoria.

Gli interventi fanno parte di un programma complessivo di opere per 134 milioni di euro, 17 delle quali già ultimate e altre 13 in fase di aggiudicazione delle gare. De Ruggieri ha aggiunto, inoltre, che sono state definite le progettazioni per piazza della Visitazione, della Tangenziale Ovest, del nuovo plesso della scuola media Torraca e per la Casa delle tecnologie. Gli interventi, «cantierizzabili in tempi brevi», prevedono una spesa di 25 milioni di euro.

Il sindaco, nel ribadire «la concretezza dell’attività portata avanti dal Comune per dare ossigeno all’economia», ha invitato le associazioni di categoria e i consiglieri comunali "a un atto di responsabilità verso la città. Questi sono i fatti non gli slogan - ha detto De Ruggieri - ed è di questo che vorrei che si parlasse. Sui lavori pubblici abbiamo accelerato e stiamo finalizzando quelle opere che possono creare sviluppo e occupazione: nel turismo con il Parco della storia dell’uomo, nelle nuove tecnologie con l’hub digitale e con la Casa delle tecnologie, nelle infrastrutture con la Tangenziale. Ecco perché

- ha concluso - chiedo al Consiglio, ma anche alle associazioni di categoria, un atto di amore nei confronti della città: mettiamo da parte le ostilità partitiche e personali e ragioniamo su questi interventi: sono sicuro che si converrà che è una strada percorribile nell’interesse generale della comunità, non delle sue singole parti».