Coronavirus, tamponi e test sierologici a 1100 persone nel Materano

MATERA - Millecento persone residenti a Tricarico (Matera), dove nelle scorse settimane fu istituita dalla Regione Basilicata una «zona rossa» nel timore che l'epidemia di coronavirus potesse dilagare, saranno sottoposti entro domenica al tampone e al test sierologico.

E’ la seconda volta dall’inizio dell’emergenza sanitaria che in Basilicata viene eseguito un esame di massa. Nei giorni scorsi un’iniziativa analoga fu portata a termine a Moliterno (Potenza), un altro caso di «zona rossa». Furono eseguiti circa mille tamponi, tutti con esito negativo. L’assessore alla salute della Regione Basilicata, Rocco Leone, attraverso l’ufficio stampa della giunta lucana, ha definito il test a Tricarico «un lavoro importante, che ci può servire anche per valutare l'apertura delle nostre attività». Gli esami sono eseguiti in collaborazione fra le aziende sanitarie di Potenza e di Matera: i loro direttori generali, Lorenzo Bochicchio e Gaetano Annese (quest’ultimo, facente funzioni), hanno sottolineato l'importanza della collaborazione fra le due aziende.