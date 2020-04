Coronavirus, Azienda Sanitaria Matera: «Screening popolazione vulnerabile»

Uno screening diagnostico sul coronavirus per la «popolazione vulnerabile": l’Azienda sanitaria di Matera (Asm) è al lavoro per «definire i percorsi sui pazienti degenti o assistiti ambulatorialmente presso le strutture ospedaliere e presso i centri di salute mentale di Matera e Policoro».

In particolare, l’obiettivo dell’Asm è quello di «riservare la massima attenzione a quelle fasce di popolazione particolarmente vulnerabili, in considerazione - è specificato in una nota - delle relative condizioni cliniche».

E’ stato quindi previsto di sottoporre allo screening diagnostico sul Codi-19 «tutti i pazienti onco-ematologici in cura presso l’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, attualmente in trattamento chemioterapico; tutti i pazienti talassemici sottoposti a periodica trasfusione; tutti i pazienti degenti presso il Servizio psichiatrico di diagnosi e cura dei presidi ospedalieri di Matera e di Policoro e tutti i pazienti psichiatrici assistiti territorialmente».